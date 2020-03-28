На юге Нигерии прогремел сильный взрыв, разрушены сотни домов - газета

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотни домов и секция скоростной автострады разрушены в результате сильного взрыва, прогремевшего в субботу в штате Ондо на юге Нигерии. Об этом сообщила нигерийская газета "Дейли пост".

Эпицентр взрыва, причина которого еще не установлена, находился недалеко от аэропорта административного центра штата - города Акуре. Очевидцы говорят о многочисленных пострадавших. Среди полностью разрушенных зданий - школа- интернат, церковь и АЗС. Нарушено движение по автостраде Ово - Акуре.

На месте работают службы спасения. Полиция выясняет причины и обстоятельств взрыва, который произошел около 01:00 по местному времени.