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На нефтяном рынке США возникли отрицательные цены

16:00 28.03.2020 Источник: Известия

На американском нефтяном рынке возникли отрицательные цены, в связи с чем отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает Bloomberg.

Так, стоимость нефти Wyoming Asphalt Sour, которую используют в основном для производства дорожного битума, снизилась до 19 центов за баррель.

«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — отметила аналитик консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи,

По данным издания, в связи с экономическим спадом снижается спрос на нефтепродукты. В результате нефтеперерабатывающими предприятиями уменьшают объемы переработки. Таким образом, продавцам, не имеющим возможность вывозить нефть танкерами, приходится резко снижать стоимость сырья.

Ранее в пятницу цена барреля нефти марки Brent опустилась до $24,71. Цена на нефть WTI снизилась до $21,64.  Известия

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