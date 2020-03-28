Более 800 человек с коронавирусом умерли за сутки в Испании, 8 тысяч заразились - Reuters
17:00 28.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число жертв нового коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 832 и составило 5 690. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщило в субботу агентство Рейтер.
Оно отмечает, что такое количество летальных исходов за день стало новым антирекордом. По данным министерства, число случаев заражения на территории королевства достигло 72 248, увеличившись более чем на 8 тысяч.
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