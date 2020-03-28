Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета будет доступен уже с 1 апреля - Кириенко
18:00 28.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета будет обеспечен с персональных компьютеров не с 1 июля, а с 1 апреля.
"Кстати, с 1 апреля начнет действовать... Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете. Не все, конечно, но по крайней мере с домашних компьютеров, десктопов такая возможность будет уже не 1 июля, а с 1 апреля по этому минимальному набору сервисов", - сказал Кириенко во время онлайн-трансляции запуска проекта для школьников "Большая перемена".
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