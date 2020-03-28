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В Чечне решили отправлять на двухнедельный карантин всех въезжающий

19:00 28.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Всех въезжающих в Чечню решили отправлять на двухнедельный карантин. За нарушение режима самоизоляции местные власти пригрозили штрафами. Председатель парламента республики Магомед Даудов в своих соцсетях написал, что карантин обязателен для всех, вне зависимости от того, откуда человек приехал.

По словам Даудова, эта мера необходима для предотвращения массового распространения коронавируса.

Накануне стало известно, что аэропорт Грозного перестал принимать пассажиров без прописки в Чечне. Кроме того, с пятницы были отменены все полёты в столицу республики, кроме рейсов «Аэрофлота» из Москвы.

По официальным данным, в Чечне зарегистрировано три случая заражения коронавирусом.  Говорит Москва

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