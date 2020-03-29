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НОВОСТИ

Власти Китая разблокировали авиасообщение с провинцией Хубэй

09:12 29.03.2020 Источник: Интерфакс

В воскресенье китайская провинция Хубэй, считающаяся эпицентром распространения коронавируса COVID-19, возобновила авиасообщение, прерванное 63 дня назад, сообщили местные СМИ.

Они отмечают очень большой поток пассажиров на рейсы 25 авиакомпаний, которые будут летать по 100 с лишним маршрутам. Продажи авиабилетов начались накануне, все были раскуплены в течение одного дня.

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