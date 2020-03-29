В штате Нью-Йорк карантин вводится не будет

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет вводить карантин в штате Нью- Йорк и соседних районах штатов Нью-Джерси и Коннектикут, поскольку необходимости в этом нет. Соответствующее сообщение он разместил в субботу на своей странице в "Твиттере".

По его словам, вместо этого федеральные власти призовут жителей этих регионов жестко ограничить свои передвижения, однако официального запрета не будет. "По рекомендации команды специалистов Белого дома по борьбе с коронавирусом и после консультаций с губернаторами Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута я попросил Центры по контролю и профилактике заболеваний обнародовать рекомендации с призывом жестко ограничить передвижение", - сказал он. "Необходимости в карантине не будет", - добавил Трамп.