Потребительский рынок, кроме продуктового надо "поставить на паузу" - Мантуров

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по экстренным мерам господдержки сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости, сроком на полгода. Об этом говорится в письме главы Минпромторга РФ, которое имеется в распоряжении ТАСС. Подлинность письма подтвердили два источника.

"В отношении всех сегментов бизнеса - и малого несетевого, и сетевого, и обслуживающего потребительский рынок: производство потребительских товаров, общественное питание, опт, розница, услуги, торговая недвижимость, логистика - склады, логистические центры, пункты выдачи заказов, транспорт, инфраструктура доставки до потребителя, гостиницы и отели (далее -- сектора экономики), принять на четко установленный период (с 28 марта 2020 г. по 28 сентября 2020 г.) комплекс мер по сохранению бизнеса", - говорится в письме.

Как заявляет министр, меры поддержки должны быть экстренными. "Нам сейчас необходимо дать возможность "встать на паузу" предприятиям всего потребительского рынка, кроме продуктовой торговли", - отмечается в документе.