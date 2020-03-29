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Патриарх призвал воздержаться от посещения храмов в преддверии Пасхи

18:26 29.03.2020

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с учетом ситуации с коронавирусом в России призвал верующих воздержаться от посещения храмов накануне Пасхи. Как говорится в официальном Telegram-канале главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, священники при этом продолжат совершать богослужения.

«Святейший Патриарх Кирилл в проповеди призвал верных на время воздержаться от посещения храмов, и пребывать в своих домах и квартирах в уединении, следуя подвигу преподобной Марии Египетской в Заиорданской пустыне», - говорится в сообщении Легойды.

В Москве сейчас действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В течение нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля горожан просят оставаться дома. В эти дни будут открыты лишь продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, салоны связи и непродовольственные магазины, где продают товары первой необходимости.

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