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В Подмосковье вводится аналогичная с Москвой домашняя самоизоляция всех без исключения

20:43 29.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом вводят в Подмосковье из-за того, что ситуация с распространением инфекции постепенно осложняется. Для защиты здоровья жителей региона губернатор Андрей Воробьёв принял новые решения.

1. Жители Московской области обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.

2. Все организации и предприятия должны обеспечить гражданам условия для социального дистанцирования. Речь идет о нанесении разметки или установления специального режима посещения.

3. Граждане не должны покидать дома. Исключения:

• обращения за экстренной медицинской помощью

• прямая угроза жизни и здоровью

• следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена

• поход в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи

• выгул домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома

• вынос мусора

4. Гражданам с подтвержденным коронавирусом и тем, кто помогает предупредить распространение инфекции, противовирусные препараты выдаются бесплатно.

5. Безработные с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию. Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15000 рублей. Также безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию.


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