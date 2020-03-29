В Подмосковье вводится аналогичная с Москвой домашняя самоизоляция всех без исключения
20:43 29.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом вводят в Подмосковье из-за того, что ситуация с распространением инфекции постепенно осложняется. Для защиты здоровья жителей региона губернатор Андрей Воробьёв принял новые решения.
1. Жители Московской области обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.
2. Все организации и предприятия должны обеспечить гражданам условия для социального дистанцирования. Речь идет о нанесении разметки или установления специального режима посещения.
3. Граждане не должны покидать дома. Исключения:
• обращения за экстренной медицинской помощью
• прямая угроза жизни и здоровью
• следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена
• поход в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи
• выгул домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома
• вынос мусора
4. Гражданам с подтвержденным коронавирусом и тем, кто помогает предупредить распространение инфекции, противовирусные препараты выдаются бесплатно.
5. Безработные с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию. Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15000 рублей. Также безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию.
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