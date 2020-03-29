Мосгордума готова оперативно утвердить наказания за нарушения нового режима ограничений в Москве
21:34 29.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Мосгордумы начали обсуждение возможных наказаний за нарушение новых ограничительных мер в Москве, парламент готов оперативно принять законодательные меры, направленные на предотвращение распространения вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"Совместно с коллегами-депутатами мы начали обсуждение возможных мер законодательного реагирования. Безусловно, исключительно в режиме видеоконференции. Сегодня важно всем оставаться дома", - сказал Шапошников.
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