Мосгордума готова оперативно утвердить наказания за нарушения нового режима ограничений в Москве

21:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Мосгордумы начали обсуждение возможных наказаний за нарушение новых ограничительных мер в Москве, парламент готов оперативно принять законодательные меры, направленные на предотвращение распространения вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Совместно с коллегами-депутатами мы начали обсуждение возможных мер законодательного реагирования. Безусловно, исключительно в режиме видеоконференции. Сегодня важно всем оставаться дома", - сказал Шапошников.