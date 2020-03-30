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Президент Сербии отметил, что Китай помог стране в борьбе с коронавирусом больше чем ЕС

07:40 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская Народная Республика помогла Сербии в борьбе с коронавирусом значительно больше, чем Европейский союз, хотя Белград идет по пути евроинтеграции. Об этом заявил в воскресенье в интервью каналу "ТВ Прва" президент страны Александар Вучич.

"Если спрашивать, кто нам помог больше, то больше нам помог Китай, а не Европа. От Европы мы ждем большой помощи. Мы находимся на европейском пути, но мы ни слепые, ни глухие, мы будем защищать интересы Сербии и сотрудничать и с Китаем, и с Россией, и с США, и со всеми, потому что в этом интересы Сербии", - заявил он, добавив, что у Сербии были большие ожидания от Европы, а сейчас сербы надеются больше на себя.

Отвечая на вопрос о российской помощи, Вучич сказал: "Мы ожидаем помощь и поддержку России, но у России, которая для нас искренний друг, есть сейчас и свои проблемы".

26 марта кабинет министров Сербии попросил Россию о помощи в борьбе с новым коронавирусом в рамках соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрос правительства Сербии, заявил, что просьба "такой важной, союзнической, братской страны, как Сербия", не останется без ответа.

К настоящему моменту в Сербии заразился 741 человек, 13 человек умерли, 55 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Сербия из-за пандемии коронавируса полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу.

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