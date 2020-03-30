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НОВОСТИ

Дмитрий Гудков вместе с командой выходит из партии "Гражданская инициатива" - СМИ

10:32 30.03.2020 Источник: Коммерсант.ru

Дмитрий Гудков вместе с командой выходит из партии «Гражданская инициатива», которую он с середины 2018 года безрезультатно пытался перерегистрировать как Партию перемен. Собеседники “Ъ” в партии заявляют, что на такой шаг господин Гудков идет «из-за принятого властями политического решения» «закрыть партию во главе с Гудковым» и «расхождения позиций» с другими членами партии. «Гражданская инициатива» продолжит работу во главе с ее создателем Андреем Нечаевым, а команда господина Гудкова планирует участвовать в думских выборах в одномандатных округах.

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