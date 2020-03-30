Большинство россиян хочет введения возрастного ограничения для занятия должности президента - опрос
11:32 30.03.2020
62% россиян хотят введения возрастного ограничения для занятия должности президента страны, следует из результатов мартовского опроса «Левада-центра», проведенного по заказу «Открытых медиа».
Гражданам предлагали ответить на вопрос, нужно ли устанавливать предельный возраст для главы государства, а если да, то какой (предлагалось четыре варианта ответа). Общероссийский опрос проводился 19−25 марта, в нем участвовали 1624 человека из 50 разных регионов, исследование проводилось методом личного интервью на дому. Наибольшая часть респондентов — 35% — хотят запретить занимать должность по достижению пенсионного возраста, 23% выступают за ограничение по достижению 70 лет, как у госслужащих, и ещё 4% выбрали другие варианты. Только 31% респондентов считает, что возраст ограничивать не следует, cообщают «Открытые медиа».
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