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НОВОСТИ

Минздрав РФ решил привлечь студентов медвузов для помощи медикам в борьбе с коронавирусом

12:05 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав России принял решение привлечь студентов медицинских вузов для помощи медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это позволит мобилизовать дополнительно порядка 40 тыс. человек, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Также приняли решение по привлечению медицинских работников. Сегодня подписаны документы [в отношении] тех, которые завершают свое образование в медицинских вузах и учреждениях среднего образовательного звена, в том числе врачей-ординаторов, врачей и специалистов, проходящих обучение в аспирантуре, и мы можем мобилизовать фактически более 40 тыс. непосредственных дополнительных медицинских работников", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

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