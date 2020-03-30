Минздрав РФ решил привлечь студентов медвузов для помощи медикам в борьбе с коронавирусом

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав России принял решение привлечь студентов медицинских вузов для помощи медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это позволит мобилизовать дополнительно порядка 40 тыс. человек, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Также приняли решение по привлечению медицинских работников. Сегодня подписаны документы [в отношении] тех, которые завершают свое образование в медицинских вузах и учреждениях среднего образовательного звена, в том числе врачей-ординаторов, врачей и специалистов, проходящих обучение в аспирантуре, и мы можем мобилизовать фактически более 40 тыс. непосредственных дополнительных медицинских работников", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.