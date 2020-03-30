Число зараженных коронавирусом в Испании превысило количество инфицированных в Китае

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 85 195 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в понедельник в Минздраве королевства.

По его данным, число летальных исходов в стране за сутки увеличилось на 812, инфицированных - на 6 398. Всего с начала распространения вируса 7 340 человек умерли, 16 780 пациентов выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (24 090). Общее число погибших и зараженных в Испании превышает количество умерших и инфицированных в Китае.