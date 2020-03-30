Значительное количество россиян не могут выбраться из Гоа

13:20 Источник: Эхо Москвы

Значительное количество россиян не могут выбраться с Гоа в Индии. Об этом в эфире «Эха» рассказал работающий в Индии россиянин Максим Подоприхин.

Подоприхин отметил, что даже на такси добраться до аэропорта невозможно, и не у всех есть деньги на покупку таких дорогих билетов на самолет.