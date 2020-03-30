Олимпиада в Токио начнется 23 июля 2021 года, Паралимпиада - 24 августа - ТВ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Олимпийские игры в Токио начнутся в следующем году 23 июля, а Паралимпиада стартует 24 августа. Об этом сообщил в понедельник телеканал Эн-эйч- кей.

По его сведениям, соответствующая договоренность была достигнута между Международным олимпийским комитетом (МОК), Оргкомитетом "Токио-2020", властями японской столицы и правительством Японии.