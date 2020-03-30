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НОВОСТИ

Песков не стал комментировать вероятность введения в России режима самоизоляции

16:00 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность введения на федеральном уровне мер по режиму самоизоляции из-за коронавируса. Ранее такой режим, предполагающий, в частности, ограничение на передвижения людей по городу, был введен в Москве.

"Сейчас не могу и не буду ничего предвосхищать. Еще раз повторю, что ситуация, безусловно, серьезная, и все должны серьезно к ней относиться", - сказал он.

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