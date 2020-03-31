За ложную информацию о пандемии будет штраф от 300 до 700 тысяч рублей

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник одобрил поправку, устанавливающую уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Поправкой вводится в Уголовный кодекс РФ статья 207.1, устанавливающая ответственность за "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств".

Такие действия будут наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы до трех лет.

"Представляющими угрозу жизни и безопасности граждан" обстоятельствами признаются ЧС природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.

Еще одной одобренной комитетом поправкой предусматривается лишение свободы до 5 лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, приведшее к тяжким последствиям.

Ожидается, что Госдума рассмотрит указанные инициативы уже во вторник в рамках "антивирусного" пакета законопроектов.