Из нидерландского музея, закрытого на карантин, украли картину Ван Гога
10:20 31.03.2020 Источник: Коммерсант.ru
Из нидерландского музея Singer Laren украли написанную в 1884 году Винсентом Ван Гогом картину «Весенний сад», сообщили представители музея в понедельник, 30 марта. Музей, находящийся в городе Ларен (пригород Амстердама), во время преступления был закрыт для посещения из-за эпидемии коронавируса.
По данным полиции, злоумышленники вломились в здание, разбив стеклянную дверь, около 3:15 в ночь на 30 марта, а когда полиция, получившая сигнал о взломе, прибыла на место происшествия, уже скрылись. Коммерсантъ
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