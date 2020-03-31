Из нидерландского музея, закрытого на карантин, украли картину Ван Гога

10:20 Источник: Коммерсант.ru

Из нидерландского музея Singer Laren украли написанную в 1884 году Винсентом Ван Гогом картину «Весенний сад», сообщили представители музея в понедельник, 30 марта. Музей, находящийся в городе Ларен (пригород Амстердама), во время преступления был закрыт для посещения из-за эпидемии коронавируса.

По данным полиции, злоумышленники вломились в здание, разбив стеклянную дверь, около 3:15 в ночь на 30 марта, а когда полиция, получившая сигнал о взломе, прибыла на место происшествия, уже скрылись. Коммерсантъ