Нынешняя ценовая конъюнктура на рынке нефти не в интересах РФ и США - Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США разделяют понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура на рынке нефти не в интересах двух стран. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран", - сказал он.