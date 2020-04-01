На 6,1% проиндексируются пенсии с 1 апреля
07:50 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Повышение затрагивает 3,8 млн пенсионеров, включая 3,2 млн получателей социальной пенсии, большинство из которых получают ее в связи с инвалидностью (2,1 млн пенсионеров) и в связи с потерей кормильца (1 млн пенсионеров).
Средний размер социальной пенсии после индексации составит 9,85 тыс. рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам вырастет до 14,5 тыс. рублей, социальной пенсии инвалидам с детства первой группы - до 14,6 тыс. рублей.
Одновременно с социальными индексируются пенсии участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей и так далее.
Пенсия участников Великой Отечественной войны, которые имеют право одновременно на страховую и государственную пенсии, в среднем вырастет до 39,8 тыс. рублей. Пенсия инвалидов вследствие военной травмы после индексации увеличится в среднем до 32,3 тыс. рублей, уточнили в Пенсионном фонде России. Кроме того, ветераны в апреле получат единовременные выплаты к Дню Победы.
Участники и инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, с Японией, вдовы (вдовцы) умерших участников Великой Отечественной войны получат выплаты в размере 75 тыс. рублей. Всего их 537,1 тыс. человек. А ветераны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма - в размере 50 тыс. рублей. Всего таких граждан 611,4 тыс. человек, сообщили в Минтруде.
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