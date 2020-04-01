За сутки в США умерло 770 человек - СМИ
07:30 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество смертей в США от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, за сутки составило 770. Об этом сообщила во вторник американская телекомпания Си-эн-эн, которая ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.
Таким образом, впервые с начала эпидемии в стране за сутки из-за коронавируса умерли более 700 человек. Общее число летальных исходов в США, по данным Си-эн-эн, возросло до 3 774.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который также ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано уже свыше 184,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, умер 3 721 человек. Поправились 6 043 заразившихся. Таким образом, в США к настоящему моменту погибло больше людей, чем в Китае, где число жертв, согласно данным того же университета, составило 3 309.
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