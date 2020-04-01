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НОВОСТИ

В условиях самоизоляции следует сократить просмотр эмоциональных новостей - психологи МЧС

08:10 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Психологи МЧС России советуют сократить просмотр эмоционально заряженных новостей, так как в нынешних условиях угрозы распространения коронавируса и вынужденной изоляции неизбежно возрастает уровень тревожности. Об этом в интервью ТАСС сообщила начальник отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС Лидия Тимофеева.

По ее словам, ситуация неизвестности и резкого изменения жизненных условий, в том числе необходимость находиться дома, может являться источником стресса и тревоги. "Тревога делится на две группы - генерализованная, когда человек переживает сразу из-за всего, не может выделить конкретную причину, и эти ощущения захватывают его целиком, и тревога, причиной которой является что-то конкретное. В случае выраженной генерализованной тревоги необходимо постараться минимизировать количество эмоционально заряженных новостей, пользоваться официальными источниками информации, лучше читать новостные материалы, чем смотреть видеоролики", - отметила Тимофеева.

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