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НОВОСТИ

Ирак планирует увеличить добычу нефти

11:32 01.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Ирак в ближайшее время планирует увеличить добычу нефти. По сведениям агентства Bloomberg, этот показатель может приблизиться к 5 миллионам баррелей в сутки. Речь идет не только о внутреннем потреблении, но и о наращивании экспорта. Предполагается, что страна будет использовать свои трубопроводы на полную мощность.

Сейчас проблем с поставками за рубеж нет, но они могут возникнуть после того, как нефтехранилища стран-покупателей окажутся переполнены.

В прошлом месяце цены на нефть резко упали после того, как распалась сделка ОПЕК+, а Саудовская Аравия решила нарастит добычу.  Эхо Москвы

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