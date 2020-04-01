Ирак планирует увеличить добычу нефти
11:32 01.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Ирак в ближайшее время планирует увеличить добычу нефти. По сведениям агентства Bloomberg, этот показатель может приблизиться к 5 миллионам баррелей в сутки. Речь идет не только о внутреннем потреблении, но и о наращивании экспорта. Предполагается, что страна будет использовать свои трубопроводы на полную мощность.
Сейчас проблем с поставками за рубеж нет, но они могут возникнуть после того, как нефтехранилища стран-покупателей окажутся переполнены.
В прошлом месяце цены на нефть резко упали после того, как распалась сделка ОПЕК+, а Саудовская Аравия решила нарастит добычу. Эхо Москвы
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