На авианосце ВМС США, находящимся в море, обнаружен коронавирус
22:03 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Случаи инфицирования личного состава коронавирусом зафиксированы к настоящему времени на одном из выполняющих боевые задачи в открытом море кораблей ВМС США - атомном авианосце "Теодор Рузвельт". Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов в Пентагоне и. о. министра ВМС США Томас Модли.
"Я бы хотел подчеркнуть, что у нас развернуто сейчас [в открытом море] порядка 94 кораблей. "Тедди Рузвельт" - это единственный, на борту которого в настоящее время есть активные случаи [заражения коронавирусом]", - заявил Модли.
Он уточнил, что есть "другие корабли с активными случаями" заражения коронавирусом, но они "находятся в портах, не развернуты".
НОВОСТИ
- 22:29 01.04.2020
- Эксперт поддержал ужесточение ответственности за распространение фейковых новостей
- 21:15 01.04.2020
- Граждане РФ соблюдают режим самоизоляции достаточно эффективно - МВД
- 21:14 01.04.2020
- Андрей Воробьев дал разъяснения по наиболее интересующим жителей вопросам о противодействии пандемии
- 21:00 01.04.2020
- Путин: Правительство действительно готовит новые предложения по поддержке экономики
- 20:50 01.04.2020
- Кудрин сказал, какие средства потребуются для поддержки экономики РФ
- 20:30 01.04.2020
- Декларировать доходы по вкладам будет не нужно - Минфин
- 20:15 01.04.2020
- Ситуация с продуктами во всех регионах РФ стабильная - вице-премьер Абрамченко
- 19:55 01.04.2020
- Решение Мосгордумы перейти на дистанционную работу эксперт признал правильным
- 19:40 01.04.2020
- Голикова назвала дату начала клинических испытаний вакцины против COVID-19
- 19:26 01.04.2020
- Правительство России получило право вводить режим ЧС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать