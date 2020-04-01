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На авианосце ВМС США, находящимся в море, обнаружен коронавирус

22:03 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случаи инфицирования личного состава коронавирусом зафиксированы к настоящему времени на одном из выполняющих боевые задачи в открытом море кораблей ВМС США - атомном авианосце "Теодор Рузвельт". Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов в Пентагоне и. о. министра ВМС США Томас Модли.

"Я бы хотел подчеркнуть, что у нас развернуто сейчас [в открытом море] порядка 94 кораблей. "Тедди Рузвельт" - это единственный, на борту которого в настоящее время есть активные случаи [заражения коронавирусом]", - заявил Модли.

Он уточнил, что есть "другие корабли с активными случаями" заражения коронавирусом, но они "находятся в портах, не развернуты".

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