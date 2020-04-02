Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия договорятся по ценам на нефть

09:32 Источник: РБК

Россия и Саудовская Аравия в ближайшие несколько дней смогут выработать какое-либо решение по ценам на нефть. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Я думаю, что они решат это в течение следующих нескольких дней... Обе стороны знают, что им нужно делать», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. По мнению президента США, заключения сделки стоит ждать в ближайшем будущем, потому что сложившаяся ситуация — «это очень плохо для России, это очень плохо для Саудовской Аравии». РБК