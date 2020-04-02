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НОВОСТИ

Трамп объявил о начале антинаркотической операции в Западном полушарии

10:05 02.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции в Западном полушарии. Американские военные проведут ее в сотрудничестве с 22 странами. Как подчеркнул президент США, на фоне ситуации с коронавирусом возрастает угроза от наркокартелей и других преступников, которую необходимо пресечь. 

Ожидается, что операция будет направлена и против руководства Венесуэлы, которое Штаты обвинили в наркоторговле. Глава Пентагона Марк Эспер в свою очередь уточнил, что операция будет проводиться в восточной части Тихого океана и регионе Карибского моря.  Эхо Москвы

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