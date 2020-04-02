Белоруссия планирует купить в РФ в апреле 2 млн тонн нефти по цене $4 за баррель - премьер

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия рассчитывает купить в России в апреле 2 млн тонн нефти по цене около 4 долларов за баррель. Об этом заявил в четверг премьер-министр республики Сергей Румас.

"Что касается премии, могу повторить то, что говорил две недели назад: поставка российской нефти будет осуществляться без премии. Эта жесткая и последовательная установка главы государства о покупке нефти без премии к цене выдерживается правительством. Результат этой позиции - цена, по которой будем покупать нефть в апреле: около 4 долларов за баррель", - приводит слова премьера белорусский портал tut.by.