В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за пандемии

10:20 Источник: Газета.Ru

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

С 3 апреля в Чечне вводится запрет на движение по улице с 20.00 до 08.00 для транспорта и пешеходов, сказано в сообщении.

Кроме того, с 5 апреля республика ограничивает въезд для транспорта и прибытие граждан на территорию региона. При этом жителям Чечни, планирующим вернуться домой, рекомендуется сделать это до введения ограничительных мер, отметил Кадыров. Газета.Ru