0
0
131
НОВОСТИ

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за пандемии

10:20 03.04.2020 Источник: Газета.Ru

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

С 3 апреля в Чечне вводится запрет на движение по улице с 20.00 до 08.00 для транспорта и пешеходов, сказано в сообщении.

Кроме того, с 5 апреля республика ограничивает въезд для транспорта и прибытие граждан на территорию региона. При этом жителям Чечни, планирующим вернуться домой, рекомендуется сделать это до введения ограничительных мер, отметил Кадыров.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 03.04.2020
Под 5G предложили отдать частоты, используемые телевидением
0
29
11:05 03.04.2020
Военно-морское командование США уволило командира атомного авианосца, сообщившего о вспышке коронавируса на борту
0
62
11:00 03.04.2020
На Пхукете закроют все гостиницы
0
67
10:32 03.04.2020
Трамп рассказал подробности переговоров с РФ и Саудовской Аравией по нефти
0
117
10:05 03.04.2020
Трамп счел "чрезвычайно любезным жестом со стороны Путина" переданные Россией медикаменты
0
156
10:00 03.04.2020
Агентство Fitch вновь изменило прогноз о российской экономике
0
172
09:32 03.04.2020
Запад выступил в Генассамблее против предложения РФ отказаться от санкций - миссия при ООН
0
205
09:20 03.04.2020
Губернатор Камчатки Илюхин подал заявление об отставке
0
218
09:05 03.04.2020
Агентство Fitch вновь ухудшило прогноз по цене нефти марки Brent
0
265
09:00 03.04.2020
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек
0
261

Возврат к списку