РФ в ночь на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев - СМИ

17:00 Источник: Интерфакс

Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из крупных авиакомпаний.

"Все вывозные рейсы будут отменены с субботы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что соответствующую телеграмму разослала Росавиация.

Еще один источник в отрасли подтвердил информацию о полной приостановке международных полетов с субботы.

"Интерфакс" направил запрос в Росавиацию.