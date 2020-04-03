РФ в ночь на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев - СМИ
17:00 03.04.2020 Источник: Интерфакс
Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из крупных авиакомпаний.
"Все вывозные рейсы будут отменены с субботы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что соответствующую телеграмму разослала Росавиация.
Еще один источник в отрасли подтвердил информацию о полной приостановке международных полетов с субботы.
"Интерфакс" направил запрос в Росавиацию.
НОВОСТИ
- 17:40 03.04.2020
- Граждане могут посещать супермаркеты не у дома - Минпромторг
- 17:12 03.04.2020
- В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
- 16:32 03.04.2020
- Меркель вышла на работу после изоляции
- 16:15 03.04.2020
- Данные сотовых операторов: Около 70% москвичей сидят дома
- 16:12 03.04.2020
- Набиуллина допустила рост безработицы на фоне коронавируса
- 16:00 03.04.2020
- В Китае больше не будут перевоспитывать проституток в трудовых лагерях
- 15:42 03.04.2020
- В Москве для контроля за больными COVID-19 запущен "Социальный мониторинг"
- 15:32 03.04.2020
- Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя
- 15:12 03.04.2020
- РЖД предоставят скидки на перевозку продуктов питания
- 15:00 03.04.2020
- Лукашенко поручил заполнить нефтью хранилища в регионах Белоруссии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать