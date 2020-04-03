0
0
100
НОВОСТИ

РФ в ночь на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев - СМИ

17:00 03.04.2020 Источник: Интерфакс

Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из крупных авиакомпаний.

"Все вывозные рейсы будут отменены с субботы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что соответствующую телеграмму разослала Росавиация.

Еще один источник в отрасли подтвердил информацию о полной приостановке международных полетов с субботы.

"Интерфакс" направил запрос в Росавиацию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 03.04.2020
Граждане могут посещать супермаркеты не у дома - Минпромторг
0
0
17:12 03.04.2020
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
0
71
16:32 03.04.2020
Меркель вышла на работу после изоляции
0
125
16:15 03.04.2020
Данные сотовых операторов: Около 70% москвичей сидят дома
0
143
16:12 03.04.2020
Набиуллина допустила рост безработицы на фоне коронавируса
0
140
16:00 03.04.2020
В Китае больше не будут перевоспитывать проституток в трудовых лагерях
0
177
15:42 03.04.2020
В Москве для контроля за больными COVID-19 запущен "Социальный мониторинг"
0
189
15:32 03.04.2020
Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя
0
195
15:12 03.04.2020
РЖД предоставят скидки на перевозку продуктов питания
0
221
15:00 03.04.2020
Лукашенко поручил заполнить нефтью хранилища в регионах Белоруссии
0
263

Возврат к списку