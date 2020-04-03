Лицензию на продажу и производство алкоголя могут продлить на год
18:15 03.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минэкономразвития РФ предложило автоматически продлить на один год срок действия лицензий на продажу алкоголя для предприятий общественного питания, а также на производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
"Предлагается автоматическое продление на один год срока действия лицензий на продажу алкоголя для всех учреждений общественного питания. Кроме того, планируется продлить все лицензии на производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", - говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что речь идет о 680 лицензиях на производство и более 65 тыс. - на розничную продажу. Данная мера коснется тех предпринимателей, у которых срок лицензии уже истек после 15 марта или истечет до конца 2020 года, продление будет бесплатным, добавляют в Минэкономразвития.
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