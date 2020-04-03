За сутки в Москве было взято 14 тысяч проб на коронавирус - Ракова
20:45 03.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за 2 апреля в городе было взято 14 тысяч проб на коронавирус.
"По сегодняшней сводке, на вчерашний день только за день мы собрали проб 14 тысяч: 10 [тыс.] это городские учреждения, 2 тысячи проб были отвезены в федеральные учреждения и 2 тысячи проб были отвезены в частные учреждения. Постараемся в пределах максимума развивать эти мощности", - сказала она в интервью передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".
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