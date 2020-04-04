Боле 2 тыс граждан РФ, желающих вернуться домой, застряли в США

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили посольству РФ о желании вернуться домой. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в пятницу на странице российской дипмиссии в "Фейсбуке".

"По нашим данным, на территории США остались более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам", - сказал глава российской дипмиссии.

Ранее ожидалось, что в пятницу вывозным рейсом из Нью- Йорка в Москву вернутся около 250 россиян. Как заявил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, международные рейсы, которые вывозят граждан РФ домой, будут остановлены с 4 апреля. Отменен был и вылет из Нью-Йорка.