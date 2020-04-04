Власти Москвы заявили о готовности техники к пуску системы контроля самоизоляции

14:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфраструктура Москвы готова к запуску системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы в субботу.

"Техническая инфраструктура столицы готова к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции. На данный момент ее внедрение не требуется, однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации система может заработать достаточно оперативно", - говорится в сообщении.