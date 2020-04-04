Завоз новых случаев заражения COVID-19 происходил из 73 стран - Голикова

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Завоз новых случаев коронавирусной инфекции в Россию происходил из 73 стран, среди лидеров - Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ. Об этом в субботу сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"У нас сегодня по количеству стран, где зарегистрирована новая коронавирусная инфекция - вы знаете, что их больше 170 - завоз из 73 стран. Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты", - сказала она.