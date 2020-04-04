Завоз новых случаев заражения COVID-19 происходил из 73 стран - Голикова
16:00 04.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Завоз новых случаев коронавирусной инфекции в Россию происходил из 73 стран, среди лидеров - Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ. Об этом в субботу сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
"У нас сегодня по количеству стран, где зарегистрирована новая коронавирусная инфекция - вы знаете, что их больше 170 - завоз из 73 стран. Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты", - сказала она.
НОВОСТИ
- 16:30 04.04.2020
- Голикова озвучила данные по способам заражения и распространению COVID-19 в России
- 15:45 04.04.2020
- В воскресенье в Москве будет проведена масштабная дезинфекция общественных пространств
- 15:10 04.04.2020
- Поступили первые данные о пострадавших от взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве
- 14:25 04.04.2020
- Власти Москвы заявили о готовности техники к пуску системы контроля самоизоляции
- 14:10 04.04.2020
- Взрыв газа в доме в Подмосковье привел к обрушению нескольких квартир
- 12:45 04.04.2020
- Учебный год в ряде школ может быть продлен - Минпросвещения
- 12:30 04.04.2020
- МИД РФ получит 500 млн руб на помощь застрявшим за границей гражданам
- 11:30 04.04.2020
- Данные по распространению коронавируса в России на 4 апреля
- 09:45 04.04.2020
- Часть кошек, живущих в Ухане, являются носителями COVID-19 - Исследование
- 09:30 04.04.2020
- Власти перебросили в Нью-Йорк военные похоронные команды - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать