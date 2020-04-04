Данные по распространению коронавируса в мире на 4 апреля
18:14 04.04.2020 Источник: Интерфакс
В мире зарегистрировано 60874 смерти от коронавируса, информирует в субботу университет Джонса Хопкинса. Число выявленных случаев заболевания превысило 1,1 млн. Кроме того, вылечились свыше 233 тыс. человек, больше всего - в Китае, в Испании и в Германии.
По численности выявленных случаев заражения лидируют США - свыше 278 тыс. случаев, затем следует Испания - более 124 тыс., потом Италия - более 119 тыс. В других странах число выявленных случаев заражений пока не превышает 100 тыс. человек.
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