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НОВОСТИ

Данные по распространению коронавируса в мире на 4 апреля

18:14 04.04.2020 Источник: Интерфакс

В мире зарегистрировано 60874 смерти от коронавируса, информирует в субботу университет Джонса Хопкинса. Число выявленных случаев заболевания превысило 1,1 млн. Кроме того, вылечились свыше 233 тыс. человек, больше всего - в Китае, в Испании и в Германии.

По численности выявленных случаев заражения лидируют США - свыше 278 тыс. случаев, затем следует Испания - более 124 тыс., потом Италия - более 119 тыс. В других странах число выявленных случаев заражений пока не превышает 100 тыс. человек.

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