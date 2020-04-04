Клишас предположил судебные иски от граждан в адрес властей по поводу контроля режима самоизоляции

20:40 Источник: Интерфакс

Если полиция во время городского режима самоизоляции будет действовать в таком стиле, как в ситуации с гулявшим с собакой москвичом, это может привести к валу судебных исков от граждан, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Если полиция будет действовать в таком стиле, то московские суды будут долго еще разбираться с последствиями подобной "самоизоляции", - сказал Клишас "Интерфаксу" в субботу.

Ранее ряд СМИ распространил сообщения о том, что в Москве на Патриарших прудах полицейские задержали человека, гулявшего с собакой. Молодого человека посадили в полицейскую машину и увезли, а собака осталась на улице без хозяина, сообщают СМИ. К этим сообщениям прилагается соответствующее видео.

Как считает Клишас, полицейские не имели права оставлять собаку без хозяина - это может расцениваться как жестокое обращением с животным и создание опасности для окружающих, на которых эта собака без присмотра могла напасть.

Комментарием правоохранительных органов по этому случаю "Интерфакс" пока не располагает.