Клишас предположил судебные иски от граждан в адрес властей по поводу контроля режима самоизоляции
20:40 04.04.2020 Источник: Интерфакс
Если полиция во время городского режима самоизоляции будет действовать в таком стиле, как в ситуации с гулявшим с собакой москвичом, это может привести к валу судебных исков от граждан, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Если полиция будет действовать в таком стиле, то московские суды будут долго еще разбираться с последствиями подобной "самоизоляции", - сказал Клишас "Интерфаксу" в субботу.
Ранее ряд СМИ распространил сообщения о том, что в Москве на Патриарших прудах полицейские задержали человека, гулявшего с собакой. Молодого человека посадили в полицейскую машину и увезли, а собака осталась на улице без хозяина, сообщают СМИ. К этим сообщениям прилагается соответствующее видео.
Как считает Клишас, полицейские не имели права оставлять собаку без хозяина - это может расцениваться как жестокое обращением с животным и создание опасности для окружающих, на которых эта собака без присмотра могла напасть.
Комментарием правоохранительных органов по этому случаю "Интерфакс" пока не располагает.
НОВОСТИ
- 19:30 04.04.2020
- ВОЗ: Данных о том, что домашние питомцы распространяют COVID-19, нет
- 19:20 04.04.2020
- Правительство РФ утвердило меры по поддержке граждан, которые не могут вернуться в страну
- 19:10 04.04.2020
- Китай отправил в США безвозмездно тысячу аппаратов ИВЛ
- 18:14 04.04.2020
- Данные по распространению коронавируса в мире на 4 апреля
- 18:02 04.04.2020
- Эксперт по кибербезопасности назвал необходимой систему контроля за самоизоляцией в борьбе с COVID-19
- 16:41 04.04.2020
- Мнение эксперта: Подготовка системы умного контроля за режимом самоизоляции в Москве - правильное решение
- 16:40 04.04.2020
- Россия взяла тайм-аут в два дня на возвращение сограждан из-за рубежа - Голикова
- 16:36 04.04.2020
- Мнение эксперта: Все информационные системы Москвы имеют высокий уровень защиты
- 16:30 04.04.2020
- Голикова озвучила данные по способам заражения и распространению COVID-19 в России
- 16:00 04.04.2020
- Завоз новых случаев заражения COVID-19 происходил из 73 стран - Голикова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать