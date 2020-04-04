В Москве компании, которые продолжают работу, обязаны сообщить о своих работниках
21:10 04.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предприятия и организации, которые продолжили работать в Москве, должны сообщить властям о своей деятельности и работниках в офисе и на удаленке.
"Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу. Теперь они обязаны предоставить на адрес электронной почты organization_size@mos.ru данные о работниках и деятельности организации", - говорится в сообщении на сайте столичной мэрии в субботу.
Работодатели должны предоставить властям информацию о количестве работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим, а также те, кто переведен на "удаленку", без персональных данных.
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