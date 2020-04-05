У семи россиян находящихся в Таиланде обнаружен коронавирус

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые находились в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет. Об этом, по информации на утро воскресенья, свидетельствует общая база данных департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

По информации ведомства, среди зараженных шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет, а также один 48-летний мужчина. Четверо граждан РФ, у которых обнаружен коронавирус, находятся в провинции Чонбури, где расположен город Паттайя, остальные - на острове Пхукет.