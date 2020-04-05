На стройке инфекционной больницы в Новой Москве произошел пожар - МЧС
11:15 05.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар произошел в палатках в деревне Бабенки в Новой Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"В деревне Бабенки произошло возгорание трех палаток на площади 90 кв. метров. Пожар ликвидирован, погиб один человек", - сказали в ведомстве.
Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что пожар произошел на стройке инфекционной больницы. Строительство инфекционного центра из быстровозводимых конструкций ведется в поселении Вороновское деревни Голохвастово. Больница займет территорию в 43 га, она будет рассчитана на 500 мест, среди которых 250 коек реанимации. Ввести медцентр в строй планируется в течение месяца.
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