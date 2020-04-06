Часть банковских клиентов могут отрезать от новых кредитных льгот - источник

09:32 Источник: Коммерсант.ru

Закон о банковских каникулах вступил в силу. Теперь банки не смогут отказать заемщикам в отсрочке платежей. Но власти решили жестко ограничить размер кредитов, по которым полагаются льготы.

Банковские каникулы, обещанные президентом Владимиром Путиным и заработавшие в рамках подписанного им 3 апреля закона (вступил в силу в тот же день), будут доступны лишь для очень ограниченного круга заемщиков. Согласно новым нормам, банки обязаны в пятидневный срок предоставить частным клиентам, у которых ухудшилось финансовое состояние, отсрочку на шесть месяцев по погашению кредита.

Однако в Сбербанке 5 апреля уточнили, что вскоре выйдет распоряжение правительства, ограничивающее максимальный размер кредитов, по которым будут предоставляться каникулы.

По ипотеке он составит 1,5 млн руб., по автокредитам — 600 тыс. руб., по потребкредитам ИП — 300 тыс. руб., по потребкредитам для физлиц — 250 тыс. руб. и по кредитным картам — 100 тыс. руб. Источник “Ъ” в Белом доме подтвердил, что «такое постановление подписано и будет опубликовано 7 апреля».