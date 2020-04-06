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НОВОСТИ

Российский телескоп зафиксировал вспышку черной дыры

12:20 06.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Российский телескоп орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал вспышку черной дыры. Она не проявляла признаков активности более 20 лет. Сам объект расположен в области центра Галактики. Черную дыру открыли в середине 90-х годов прошлого века.

С помощью орбитальной обсерватории, как рассказали в Роскосмосе, ученые рассчитывают увидеть рентгеновские изображения черных дыр, скопления галактик и остывающие нейтронные звезды.  Эхо Москвы

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