Российский телескоп зафиксировал вспышку черной дыры

12:20 Источник: Эхо Москвы

Российский телескоп орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал вспышку черной дыры. Она не проявляла признаков активности более 20 лет. Сам объект расположен в области центра Галактики. Черную дыру открыли в середине 90-х годов прошлого века.

С помощью орбитальной обсерватории, как рассказали в Роскосмосе, ученые рассчитывают увидеть рентгеновские изображения черных дыр, скопления галактик и остывающие нейтронные звезды. Эхо Москвы