Норвегия может сократить добычу нефти впервые с 2002-го года
14:00 06.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Норвегия впервые с 2002-го года может сократить добычу нефти. Власти пойдут на эту меру, если большинство местных компаний на это согласится, — сказала министр энергетики Тина Бру. Ее слова приводит Bloomberg.
Норвегия не участвует в соглашениях по сокращению добычи и неоднократно отказывалась от приглашения к участию во встречах на эту тему. При этом она является крупнейшим производителем нефти в Западной Европе и входит в топ-7 крупнейших экспортеров. Уже в четверг должны пройти новые переговоры по сделке ОПЕК+. Присоединится ли к ним Норвегия, пока неясно. Эхо Москвы
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