Норвегия может сократить добычу нефти впервые с 2002-го года

14:00 Источник: Эхо Москвы

Норвегия впервые с 2002-го года может сократить добычу нефти. Власти пойдут на эту меру, если большинство местных компаний на это согласится, — сказала министр энергетики Тина Бру. Ее слова приводит Bloomberg.

Норвегия не участвует в соглашениях по сокращению добычи и неоднократно отказывалась от приглашения к участию во встречах на эту тему. При этом она является крупнейшим производителем нефти в Западной Европе и входит в топ-7 крупнейших экспортеров. Уже в четверг должны пройти новые переговоры по сделке ОПЕК+. Присоединится ли к ним Норвегия, пока неясно. Эхо Москвы