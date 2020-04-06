ФАС проверит обоснованность роста цен на лимоны, имбирь и чеснок
19:20 06.04.2020 Источник: RNS
Генеральная прокуратура России поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность увеличения цен на лимоны, имбирь и чеснок в торговых сетях, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
«Получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны… ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на указанный вид продукции», - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что при необходимости нарушение антимонопольного законодательства будет пресечено, виновные будут привлечены к установленной законом ответственности. RNS
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