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НОВОСТИ

ФАС проверит обоснованность роста цен на лимоны, имбирь и чеснок

19:20 06.04.2020 Источник: RNS

Генеральная прокуратура России поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность увеличения цен на лимоны, имбирь и чеснок в торговых сетях, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны… ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на указанный вид продукции», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что при необходимости нарушение антимонопольного законодательства будет пресечено, виновные будут привлечены к установленной законом ответственности.  RNS

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