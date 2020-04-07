Борис Джонсон помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии

09:00 Источник: Русская служба Би-би-си

Вечером в понедельник премьер-министр Британии Борис Джонсон был помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии лондонской больницы Сент-Томас. В больнице 55-летний премьер, заболевший коронавирусом более десяти дней назад, находится с воскресенья.

Как сообщили в пресс-службе главы правительства, по его просьбе замещать его на премьерском посту "при необходимости" будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

Институт британского премьер-министра вообще на удивление не зарегламентирован - очень многое основано на традициях. Исходя из этих традиций, британские правоведы объясняют, что премьер может временно назначить вместо себя любого из членов кабинета.

Сейчас Борис Джонсон, отправившись в больницу, поручил руководство правительством министру иностранных дел Доминику Раабу. Если из строя выйдет и Рааб, то, как предполагает пресса, правительство, скорее всего, временно возглавит министр без портфеля Майкл Гоув. Далее в очереди, скорее всего, стоит министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (он, кстати, уже переболел коронавирусом). Русская служба Би-би-си