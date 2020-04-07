Ученые Росатома разработали компактный озонатор для быстрой дезинфекции помещений, одежды и оборудования
14:25 07.04.2020
Специалисты АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ" (входит в научный дивизион Росатома) разработали мобильный комплекс производства концентрированного озона, который способен эффективно и безопасно обеззараживать помещения, медицинские инструменты, спецодежду, оборудование.
В основе системы оперативной стерилизации и дезинфекции - разработанная группой ученых научного центра под руководством кандидата физико-математических наук Александра Басиева технология, позволяющая вырабатывать озон концентрации до 0,7 г/л со скоростью до 6 кг/час.
Концентрированный озон производится в мобильном комплексе, по размеру сопоставимому с домашним очистителем воздуха. Устройство можно, например, поместить в бокс с инструментами, и в течение 15 минут поверхность оборудования будет продезинфицирована. Озонатор способен обеззараживать практически любые медицинские помещения площадью до 100 кв. метров: бактерицидное действие действие прибора превосходит действие ультрафиолетового кварцевого облучения или эффект от обработки помещений хлором.
"На данный момент большинство помещений обрабатывают хлором, который является ядовитым веществом, в то время как озонирование - это чистые технологии, которые при правильном применении не имеют негативных последствий, - рассказал куратор проекта Станислав Косарев. - Использование нашего комплекса позволит проводить стерилизацию спецодежды без термического воздействия, что повысит срок ее службы".
Основными преимуществами разработки являются высокая концентрация производимого озона, высокая скорость дезинфекции и стерилизации, мобильность и компактные размеры. Кроме того, эксплуатация комплекса требует невысоких затрат. Ожидается, что озонатор, создаваемый в научном центре, будет потреблять в два раза меньше электроэнергии в сравнении с существующими аналогами.
В ближайшее время в АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ" проведут испытания опытного образца мобильного озонатора в целях определения его возможного применения для медицинских нужд.
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