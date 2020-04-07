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России и странам ОПЕК в марте помешал договориться ультиматум Саудовской Аравии - Bloomberg

15:12 07.04.2020 Источник: Эхо Москвы

России и странам ОПЕК в марте помешал договориться ультиматум, который Саудовская Аравия выдвинула Москве. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Эр-Рияд добивается от России сократить нефтедобычу больше других стран-участниц ОПЕК+. На переговорах в Вене месяц назад саудовские власти потребовали уменьшить квоту на полтора миллиона баррелей в сутки. Москву это не устроило, пишет агентство Bloomberg. Предполагается, что все участники переговоров сократят добычу нефти в общей сложности на 10 миллионов баррелей в сутки — вопрос только в том, как объем разделят. Это планируют обсудить на переговорах по ситуации на нефтяном рынке, они намечены на четверг. Их проведут в формате видеоконференции из-за коронавируса. Договорённости между Россий и саудитами по сокращению добычи нефти пока нет, всё решится в день заседания, сообщил агентству РИА источник, знакомый с ходом подготовки мероприятия. В Кремле отметили, что не видят альтернативы переговорам. Срыв мартовской сделки обрушил цены на нефть почти на 30 процентов, в ожидании переговоров они растут последнюю неделю. Сейчас баррель марки Brent стоит около 34-х долларов, WTI — немногим больше 27-ми.

США рассматривают возможность сокращения объемов добычи нефти, если участницы стран ОПЕК и государств, которые в картель не входят, придут к такому соглашению. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.  Эхо Москвы

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