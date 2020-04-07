Число "самоизолировавшихся" из-за коронавируса россиян выросло с 26 марта почти вдвое - опрос
20:40 07.04.2020 Источник: Интерфакс
Большинство граждан РФ (76%) находятся дома либо самоизолировались, уехав в другое место, никаких специальных мер в связи с угрозой коронавируса не предпринимают лишь 3% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".
Согласно исследованию, доля сограждан, находящихся в самоизоляции, возросла почти вдвое по сравнению с 26 марта, когда подобные меры предосторожности предприняли 42% россиян.
По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство опрошенных (81%) полагают, что большая часть их родственников и друзей соблюдают различные ограничительные меры в виде самоизоляции или карантина, 12% респондентов уверены, что соблюдающих и игнорирующих меры предосторожности одинаковое количество, и лишь 4% опрошенных считают, что большая часть их личного окружения не соблюдает никаких мер предосторожности.
При этом, согласно опросу, не оказалось респондентов, считающих, что их личное окружение полностью игнорирует все возможные меры защиты от коронавируса.
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